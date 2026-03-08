Premii mai mari la Loterie: fondul de câștiguri crește cu 350.000 de lei la tragerile speciale de primăvară
Duminică, 8 martie, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, eveniment pentru care fondul total de câștiguri va fi suplimentat cu 350.000 de lei.
Sumele suplimentare vor fi distribuite la mai multe jocuri, pentru a crește valoarea premiilor puse în joc. Astfel, la tragerile de Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor fi acordate premii mai consistente decât în mod obișnuit.
Potrivit organizatorilor, suplimentarea fondului de câștiguri face parte din seria de trageri speciale organizate în fiecare an cu ocazia primăverii, pentru a oferi participanților șanse mai mari la premii importante.
Biletele pot fi cumpărate atât din agențiile loto din întreaga țară, cât și online, iar extragerile vor avea loc duminică seară, conform programului obișnuit al Loteriei Române.
Citește și:
- 21:33 - Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo. CCA trimite o brigadă de nivel Champions League în Giulești
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
- 20:37 - Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”
- 19:49 - Trenuri electrice noi pe rutele lungi din România. Călătoria București – Timișoara durează aproximativ 12 ore
