Premiu uriaș la Loto 6/49: 4,5 milioane de euro câștigate cu un bilet de doar 28 de lei
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproximativ 4,5 milioane de euro, a fost câștigat joi, 12 februarie, cu un bilet care a costat doar 28 de lei, a anunțat Loteria Română.
Potrivit comunicatului oficial, câștigul de categoria I se ridică la 22.948.891,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la jocul Noroc.
Acesta este primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49, după ce ultimul mare câștig fusese înregistrat în noiembrie 2025, când un jucător a intrat în posesia sumei de peste 49 de milioane de lei.
Câștigătorul are la dispoziție termenul legal pentru a-și revendica premiul, conform regulamentului Loteriei Române, urmând ca identitatea acestuia să rămână confidențială.
