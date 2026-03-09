Scene incredibile la Ploiești: și-a dat jos fosta iubită de la volan și i-a furat mașina. A fost prins rapid de polițiști
Un bărbat de 28 de ani din Prahova County a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat mașina condusă de fosta sa iubită, incidentul având loc în Ploiești.
Cei doi s-ar fi întâlnit întâmplător în fața unui magazin, iar între ei ar fi izbucnit un conflict în plină stradă. Femeia, în vârstă de 26 de ani, împrumutase autoturismul de la o cunoștință pentru a merge la cumpărături.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi scos-o pe tânără din mașină, i-ar fi luat cheia din contact și s-ar fi urcat el la volan, plecând cu autoturismul.
Rămasă pe stradă, femeia a sunat imediat la Poliția Română prin apel la 112. Polițiștii au reușit să îl localizeze rapid și l-au oprit pe Autostrada A3, în apropiere de Ploiești.
Identificarea suspectului a fost facilitată și de faptul că acesta purta o brățară electronică de monitorizare, impusă anterior în urma unui alt conflict în care fusese implicat.
