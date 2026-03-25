Ziua Poliției Române, sărbătorită pe 25 martie. Ce mesaj a transmis Ministerul de Interne
Ministerul de Interne a transmis, miercuri, pe reţelele sociale, un mesaj de Ziua Poliţiei Române, apreciind oamenii din această structură care, ”de 204 ani, aleg să fie acolo unde este nevoie”.
”Astăzi este despre OAMENII care lasă în urmă propriile griji, pentru liniştea altora! Astăzi este despre cei care au curajul de a rămâne, când alţii aleg să plece”, au transmis oficialii MAI pe reţelele de socializare.
Aceştia avertizează că nu este sărbătorită doar o instituţie: ”Astăzi îi sărbătorim pe cei care, de 204 ani, aleg să fie acolo unde este nevoie, în fiecare secundă, pentru că fiecare viaţă contează!”
”La mulţi ani, Poliţia Română! La mulţi ani, dragi colegi! Vă mulţumim pentru tot ceea ce faceţi pentru noi!”, se mai arată în mesaj.
Poliţia Română sărbătoreşte, miercuri, 204 ani de atestare documentară.
În Bucureşti, sunt organizate manifestări, în intervalul 10.00 – 15.00, în parcul Herăstrău, Piaţa Charles de Gaulle, dar evenimente similare au loc în întreaga ţară.
