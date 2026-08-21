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Politica· 2 min citire
Franța: Macron îl va primi pe prințul moștenitor saudit duminică și luni
Emmanuel Macron
Publicat21 aug. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, va fi primit duminică și luni de Emmanuel Macron 'în cadrul unei vizite oficiale' în Franța, unde vor fi evocate în special 'mizele regionale' pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat joi Palatul Elysee, scrie AFP.
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