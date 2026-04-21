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George Simion: „Felicitări viitorului prim-ministru al Bulgariei, Rumen Radev, și partidului său pentru victoria categorică din alegeri!”
George Simion
Președintele AUR, George Simion, i-a transmis o scrisoare de felicitări lui Rumen Radev, președintele partidului Bulgaria Progresistă și viitorul prim-ministru al țării vecine, în urma victoriei obținute la alegerile parlamentare desfășurate duminică.
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