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MARIUS BUDĂI, ATAC DUR LA MINISTRUL FINANȚELOR: „TRĂIȚI O LUNĂ CU SALARIUL MINIM, SĂ VEDEȚI CUM E!”

MARIUS BUDĂI, ATAC DUR LA MINISTRUL FINANȚELOR: „TRĂIȚI O LUNĂ CU SALARIUL MINIM, SĂ VEDEȚI CUM E!”

MARIUS BUDĂI, ATAC DUR LA MINISTRUL FINANȚELOR: „TRĂIȚI O LUNĂ CU SALARIUL MINIM, SĂ VEDEȚI CUM E!”

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 3 nov. 2025, 16:20

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, l-a criticat dur pe ministrul liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce acesta a spus că susține înghețarea salariului minim pe economie.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, l-a criticat dur pe ministrul liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce acesta a spus că susține înghețarea salariului minim pe economie.

Budăi a acuzat că declarațiile ministrului ignoră efectele inflației, scumpirile din energie și creșterea taxelor, care au redus puterea de cumpărare a românilor. El a spus că un astfel de argument arată lipsă totală de empatie față de oamenii cu venituri mici.

Fostul ministru l-a provocat pe Alexandru Nazare să trăiască o lună doar cu salariul minim, ca să înțeleagă cât de greu este pentru românii care abia își plătesc facturile.

De asemenea, l-a invitat pe ministrul Finanțelor la Botoșani, pentru a discuta direct cu tinerii care muncesc mult, dar sunt nevoiți să plece în străinătate din lipsă de șanse.

Budăi a mai spus că o creștere decentă a salariului minim ar ajuta economia, ar stimula consumul și ar putea preveni intrarea României în recesiune.

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