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Politica· 1 min citire
MARIUS BUDĂI, ATAC DUR LA MINISTRUL FINANȚELOR: „TRĂIȚI O LUNĂ CU SALARIUL MINIM, SĂ VEDEȚI CUM E!”
MARIUS BUDĂI, ATAC DUR LA MINISTRUL FINANȚELOR: „TRĂIȚI O LUNĂ CU SALARIUL MINIM, SĂ VEDEȚI CUM E!”
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, l-a criticat dur pe ministrul liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce acesta a spus că susține înghețarea salariului minim pe economie.
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