MUTARE BOMBĂ ÎN DOSARUL ALEGERILOR: GEORGE SIMION DEPUNE UN DENUNȚ LA PARCHETUL GENERAL. FONDATORUL TELEGRAM AR PUTEA FI AUDIAT
Scandalul total în urma rezultatelor de la alegerile prezidențiale! Liderul AUR, George Simion, anunță că va depune un denunț pe masa procurorilor de la Parchetul General pentru influențarea rezultatului alegerilor și fraudă electorală asupra rezultatului din finala prezidențială. În acest caz se cere inclusiv audierea patronului Telegram.
Potrivit jurnalistei Realitatea PLUS Alessia Păcuraru, se pregătesc mai multe documente prin care se poate prezenta acest lucru în fața procurorilor.
Acest lucru deja are răsunet pe plan internațional. Și fondatorul Telegram, Pavel Durov, a făcut o postare cu privire la situația de la noi din țară, respectiv că s-ar fi încercat cenzurarea vocilor conservatoare în online, mai ales pe rețelele de socializare.
"Sunt gata să vin să depun o declarație dacă aceasta va ajuta democrația românească", a scris, pe o rețea socială, fondatorul Telegram.
Sursa: Realitatea din AUR
