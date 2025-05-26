NICUȘOR DAN DEPUNE JURĂMÂNTUL ÎN FAȚA PARLAMENTULUI

Este ziua cea mare care va decide destinul țării pentru următorii 5 ani! Președintele ales Nicușor Dan este așteptat să depună astăzi jurământul în fața Parlamentului și să își preia mandatul de la interimarul Ilie Bolojan. Potrivit unor surse, marele absent este fostul președinte Klaus Iohannis. Imediat după depunerea jurământului, Nicușor Dan va merge direct la Cotroceni, unde va fi întâmpinat cu o ceremonie militară, pentru a-și prelua mandatul de la Ilie Bolojan.

Este o zi extrem de importantă pentru că astăzi Nicușor Dan își va prelua mandatul de președinte al României. Vorbim despre o zi care va fi marcată de o serie de ceremonii extrem de importante.



La ora 12.00, Nicușor Dan va fi prezent în Parlament, unde va depune jurământul în fața celor două camere reunite.



Foștii șefi de stat, europarlamentari români, reprezentanți ai Executivului, dar și Casa Regală va fi prezentă la această ceremonie extrem de importantă.



Ne așteptăm ca Nicușor Dan să țină un discurs la începutul mandatului său de președinte al României. Ulterior, Dan va merge la Palatul Cotroceni, unde va fi întâmpinat de președintele interimar, Ilie Bolojan, de unde își va prelua oficial mandatul pentru cea mai înaltă funcție în stat.

De asemenea, vor avea loc și o serie de ceremonii militare astăzi la Palatul Cotroceni, la preluarea mandatului de către Nicușor Dan.

Această zi importantă vine cu tensiuni la nivel național, având în vedere că românii se mobilizează astăzi pentru a ieși stradă chiar în momentul în care Nicușor Dan își va prelua mandatul de șef de stat.

