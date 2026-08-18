Social· 1 min citire

Lifturi în blocurile vechi din România. Noua lege intră în vigoare miercuri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 18 aug. 2026, 11:33

Începând de miercuri, România va avea un program național care permite instalarea de lifturi în blocurile care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor.

Legea nr. 153/2026, care reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 20 iulie și intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Programul vizează condominiile cu cel puțin trei niveluri supraterane. Pot fi montate ascensoare, platforme elevatoare, rampe sau scări mecanizate. Sunt exceptate monumentele istorice și clădirile cu risc seismic RsI sau RsII.

Pentru eligibilitate, pe scară trebuie să locuiască la etaje superioare cel puțin o persoană vârstnică, cu mobilitate redusă sau o familie cu copil preșcolar. Prioritate vor avea blocurile cu mai multe astfel de persoane și cele mai înalte.

Prima etapă este un proiect-pilot de 18 luni, cu maximum 100 de condominii, finanțat preponderent din fonduri europene. Ulterior, programul se va extinde la nivel național.

Finanțarea poate proveni din fonduri europene, bugetul de stat (nerambursabilă) și bugetele locale. Lucrările sunt gestionate de autoritățile locale, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Costurile de întreținere vor reveni proprietarilor. Primăriile trebuie să inventarieze blocurile eligibile în șase luni.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

legea 153/2026fonduri europene

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe