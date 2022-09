Inspectorii ANPC au desfășurat mai multe controale în magazine și restaurante din Lugoj. Au fost găsite mai multe nereguli și aplicate amenzi. Cea mai șocantă descoperire este cea din Piața Timișul din localitate, unde inspectorii au gasit gandaci morți printre bucațile de branza și o mizerie de nedescris.

Paul Anghel, directorul ANPC, a publicat, joi, mai multe imagini de la controalele desfașurate in Lugoj. In imagini se vede cum langa branza pe care oamenii o cumparau pentru consum, zaceau gandaci morti. Iar lada in care lactatele erau depozitate, este plină de murdarie. „Aici la branza zace mort un gandac și au și fugit aici pe la aerisire”, se aude pe filmare.…

Sursa: Realitatea de Timis