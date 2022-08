Zeci de tineri au iesit in strada pentru a-si exprima nemultumirile fata de proiectul noii legi a Educatiei, aflat in dezbatere publica.

Studentii au pornit in mars de la biblioteca Universitatii Politehnica si au mers in Piata Victoriei din Timisoara. Inarmati cu pancarte, purtand mai multe mesaje, studentii au scandat lozinci impotriva clasei politice, cu accent pe felul in care se va acorda titlul de doctor, respectiv pe denuntarea unilaterala a acestuia.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația națională ce reprezintă studenții din România la nivel național și european, a trimis în luna Iulie către Ministerul Educației primul set de 273 de amendamente referitoare la proiectul Legii Învățământului Superior, aflat în dezbatere publică.

În susținerea celor mai importante dintre aceste solicitări, ANOSR exprimă următoarea poziție publică:

1. Salutăm creșterea cuantumului subvenției acordate burselor studențești, de la 201 RON/lună/student la 300 RON/lună/student și solicităm introducerea în lege a unei corelări între nivelul salariului minim brut garantat în plată la nivel național și subvenția alocată pe student. Ne dorim ca legea să prevadă expres faptul că subvenția acordată de la bugetul de stat pentru bursele studențești reprezintă 12% din salariul minim brut pe economie (ceea ce ar reprezenta, la acest moment, un cuantum de 306 RON/lună/student, foarte apropiat de ceea ce propune Ministerul Educației), iar actualizarea subvenției să se realizeze anual, prin Hotărâre de Guvern.

2. Solicităm păstrarea unei forme de verificare la nivel național în ceea ce privește acordarea titlului de doctor și a atestatului de abilitare. În acest sens, dacă problema invocată este faptul că titlul se acordă de Minister, nu de universitate, considerăm că problema se rezolvă prin acordarea titlului de doctor de către universitate, după un aviz conform din partea CNATDCU/CNETU sau cum se va numi această structură.

3. Susținem, fără echivoc, eliminarea din proiectul legii a prevederii care permite renunțarea unilaterală la titlul de doctor.

Foto: tion.ro

Sursa: Realitatea de Timis