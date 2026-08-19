Cincu, sub asediu într-un scenariu NATO. Exercițiu de amploare: participă 1.300 de militari și sute de blindate

Publicat 19 aug. 2026, 08:05 Sursă Realitatea.Net

Un atac venit din două direcții, tancuri, blindate și sute de militari mobilizați pentru apărare. Este scenariul exersat în aceste zile la Cincu, unde aproximativ 1.300 de militari români și străini participă la EAGLE SPEARHEAD, unul dintre exercițiile menite să testeze cât de repede pot forțele aliate trece de la prevenirea unui conflict la apărarea efectivă.

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