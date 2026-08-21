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El Niño și vortexul polar ar putea aduce o iarnă extremă. Europa, amenințată de valuri severe de frig

Iarna

Iarna

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat21 aug. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS

Fenomenul El Niño, care a căpătat o intensitate neobișnuită în această vară, ar putea influența puternic iarna viitoare. O eventuală destabilizare a vortexului polar ar permite maselor de aer rece să coboare din regiunea arctică spre Europa și America de Nord. Meteorologii avertizează că anumite regiuni s-ar putea confrunta cu episoade de frig extrem și cu temperaturi care să depășească recordurile istorice, conform Realitatea PLUS.

Probabilitate de 69% pentru depășirea unor recorduri

Estimările indică o probabilitate de 69% ca recordurile privind temperaturile minime din perioada octombrie–decembrie să fie depășite. Riscul este asociat legăturii dintre El Niño și vortexul polar, uriașul sistem de aer rece aflat deasupra Arcticii. Atunci când vortexul slăbește sau devine instabil, aerul polar poate coborî spre sud și poate provoca valuri severe de frig, viscol și ninsori abundente.

Expertul în meteorologie Daniel Swain consideră că evoluțiile observate în această vară sunt ieșite din comun. „Iată-ne acum la începutul lunii august și ne confruntăm în acest moment cu un fenomen El Niño cu adevărat puternic.” Datele analizate de specialiști ar putea indica o situație fără precedent, însă confirmarea va depinde de evoluția fenomenului în lunile următoare. „Cifrele pe care le văd eu, precum și cele observate de alți specialiști în climat și meteorologie, sunt, sincer, destul de extraordinare. Dacă se vor confirma, vor depăși cu mult toate evenimentele istorice.”

O iarnă geroasă în România nu este încă sigură

Intensitatea El Niño nu înseamnă automat că România va avea o iarnă extrem de rece. Este încă prea devreme pentru o prognoză exactă, iar traseul maselor de aer va depinde în mare măsură de comportamentul vortexului polar. Chiar și în cazul unei destabilizări, frigul sever poate afecta doar anumite regiuni ale Europei.

Meteorologii vor urmări evoluția celor două fenomene în următoarele luni. Dacă El Niño va atinge intensitatea anticipată, iar vortexul polar va slăbi, iarna viitoare ar putea aduce perioade de ger puternic în Europa și America de Nord. Abia apropierea sezonului rece va permite estimări mai clare pentru România.

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