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Lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1500 metri

Ninsoare la altitudine

Ninsoare la altitudine

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Scris deStoica Marian
Publicat13 oct. 2026, 11:34
Sursărealitatea.net

Meteorologii anunță că vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

ANM a emis o atenționare meteorologică de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m, valabilă de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 18:00.

În zona înaltă a Munţilor Banatului, a Carpaţilor Meridionali şi a Carpaţilor de Curbură vor fi rafale de 60...80 km/h.

Cu precădere în Carpaţii Meridionali vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Adminstraţia Naţională de Meteorologie a emis și o nouă atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului care vizează, în următoarele 24 de ore, cea mai mare parte a Dobrogei.

În această regiune, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

În cea mai mare parte a Olteniei şi în Dobrogea, pe parcursul zilei de marţi va continua să ploua moderat cantitativ şi se vor acumula pe arii restrânse cantităţi de apă de 10...20 l/mp.

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