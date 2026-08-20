O dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep

Ministrul Apărării precizează că a fost informat de Garda de Coastă despre existenţa dronei marine la câteva sute de metri de lucrările desfăşurate pentru extracţia gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanţa.
O dronă marină a fost distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră, anunţă ministrul Apărării, Radu Miruţă, pe Facebook.
El precizează că a fost informat de Garda de Coastă despre existenţa dronei marine la câteva sute de metri de lucrările desfăşurate pentru extracţia gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanţa.
A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate şi în coordonare cu preşedintele României, pentru a proteja vieţile celor câteva sute de oameni care lucrează pe platformă şi pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei.
Două avioane de vânătoare F-16 româneşti au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranţă şi era încărcată cu explozibil, mai precizează ministrul apărării.
„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.
Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.
O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări”, a informat MApN.
Președintele României, Nicușor Dan a transmis felicitări Armatei Române pentru „succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră.”
„Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări.”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.