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Un bărbat a decedat, după ce a intrat cu autoturismul într-un camion, într-o parcare de pe centura Timişoarei

Tragedie în județul Timiș

Tragedie în județul Timiș

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 13:12
Sursărealitatea.net

Un bărbat a decedat în urma unui accident rutier care a avut loc, marţi, într-o parcare de pe Centura Timişoarei, în apropiere de localitatea Moşniţa Nouă, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş.

În accident a fost implicat un autoturism, în care se afla doar şoferul, care a intrat în coliziune cu un autocamion parcat.

În urma impactului, victima a rămas încarcerată, iar echipajele care au intervenit la caz au constatat că aceasta prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, a precizat ISU Timiş.

La locul accidentului au intervenit 10 pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD tip C, cu medic.

AGERPRES

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