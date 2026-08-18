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Actualitate· 1 min citire
Un bărbat a decedat, după ce a intrat cu autoturismul într-un camion, într-o parcare de pe centura Timişoarei
Tragedie în județul Timiș
Publicat18 aug. 2026, 13:12
Sursărealitatea.net
Un bărbat a decedat în urma unui accident rutier care a avut loc, marţi, într-o parcare de pe Centura Timişoarei, în apropiere de localitatea Moşniţa Nouă, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş.
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