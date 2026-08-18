Un bărbat a decedat, după ce a intrat cu autoturismul într-un camion, într-o parcare de pe centura Timişoarei

Publicat 18 aug. 2026, 13:12 Sursă realitatea.net

Un bărbat a decedat în urma unui accident rutier care a avut loc, marţi, într-o parcare de pe Centura Timişoarei, în apropiere de localitatea Moşniţa Nouă, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş.

Distribuie articolul