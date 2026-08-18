Advertising
Actualitate· 2 min citire
Un bărbat din Galați și-ar fi transformat mașina într-o armă împotriva soției. Ce spun anchetatorii
Poliție
Un bărbat de 42 de ani din Galați este cercetat penal după ce, potrivit anchetatorilor, și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina, în urma unui conflict între cei doi.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:37FCSB are o nouă opțiune pentru meciurile de acasă. Ce spune Mihai Stoica despre arena din Târgoviște
- 18:15Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare. Programul pregătit de Ministerul Mediului
- 17:53Nicușor Dan, după decizia CCR privind legea integrității: „Argumentele mele erau foarte solide”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News