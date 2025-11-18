Politica· 2 min citire

Anca Alexandrescu denunță blocarea proiectului de reabilitare a Policlinicii Morarilor. „Capitala proeuropeană”, ținută pe loc de administrația rezistă a lui Nicușor Dan

Anca Alexandrescu denunță blocarea proiectului de reabilitare a Policlinicii Morarilor. „Capitala proeuropeană”, ținută pe loc de administrația rezistă a lui Nicușor Dan

Anca Alexandrescu denunță blocarea proiectului de reabilitare a Policlinicii Morarilor. „Capitala proeuropeană”, ținută pe loc de administrația rezistă a lui Nicușor Dan

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 18 nov. 2025, 18:16

Policlinica Morarilor din Sectorul 2 a devenit motiv de dispută politică.

Policlinica Morarilor din Sectorul 2 a devenit motiv de dispută politică, după ce candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a lansat acuzații la adresa administrației locale conduse de Nicușor Dan.

Anca Alexandrescu susține că proiectul de reabilitare demarat în 2018 de fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a fost oprit odată cu schimbarea administrației: „Acesta este rezultatul guvernării locale useriste! În 2018, Gabriela Firea a făcut proiectul de reabilitare. A venit Nicușor Dan și a oprit tot!”.

Ea atrage atenția și asupra gestionării policlinicii de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), instituție controlată informal, conform acesteia, de „Vlăduț Magicianul” (n.r. Vlad Voiculescu), proaspăt instalat la Cotroceni, în funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan.

Alexandrescu critică situația medicală din Capitală, asociind degradarea cu administrația „proeuropeană” din ultimii cinci ani și solicitând măsuri urgente: „Facem dreptate la București! Să înceapă despaducherea!”.

„Policlinica Morarilor, sectorul 2, București, capitală europeană 2025! Acesta este rezultatul guvernării locale useriste! În 2018, Gabriela Firea a făcut proiectul de reabilitare. A venit Nicușor Dan și a oprit tot! Policlinica este în administrarea ASSMB, unde șef informal a fost Vlăduț Magicianul! Noul consilier de la Cotroceni! Așa arată capitala „proeuropeană” după 5 ani de administrație useristă! Facem dreptate la București! Să înceapă despăducherea!”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook.

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