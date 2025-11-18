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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu denunță blocarea proiectului de reabilitare a Policlinicii Morarilor. „Capitala proeuropeană”, ținută pe loc de administrația rezistă a lui Nicușor Dan
Anca Alexandrescu denunță blocarea proiectului de reabilitare a Policlinicii Morarilor. „Capitala proeuropeană”, ținută pe loc de administrația rezistă a lui Nicușor Dan
Policlinica Morarilor din Sectorul 2 a devenit motiv de dispută politică.
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