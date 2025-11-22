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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu: Guvernul a votat cu nesimţire împovărarea săracilor, oamenii sunt îngroziţi de toate creşterile de taxe - VIDEO
Anca Alexandrescu: Guvernul a votat cu nesimţire împovărarea săracilor, oamenii sunt îngroziţi de toate creşterile de taxe - VIDEO
Statul urmărește cu orice preț sărăcirea totală a populației
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