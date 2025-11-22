Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu: Guvernul a votat cu nesimţire împovărarea săracilor, oamenii sunt îngroziţi de toate creşterile de taxe - VIDEO

Anca Alexandrescu: Guvernul a votat cu nesimţire împovărarea săracilor, oamenii sunt îngroziţi de toate creşterile de taxe - VIDEO

Anca Alexandrescu: Guvernul a votat cu nesimţire împovărarea săracilor, oamenii sunt îngroziţi de toate creşterile de taxe - VIDEO

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 22 nov. 2025, 09:54

Statul urmărește cu orice preț sărăcirea totală a populației

Statul urmărește cu orice preț sărăcirea totală a populației! Este declarația incendiară făcută de Anca Alexandrescu, candidat independent la Primăria Capitalei, după ce Bolojan a ieșit public să anunțe noi taxe. Cei mai vulnerabili riscă chiar să-și piardă casele din cauza taxelor și scumpirilor în lanț, spune Anca Alexandrescu.

„Majoritatea de la guvern a votat cu nesimțire împovărarea săracilor. Aceste creșteri de taxe și impozite sunt bomboana pe colivă, oamenii sunt îngroziți că se majorează impozitul pe autoturisme.

Este de fapt o nouă formă prin care niște șmecheri vor să ia proprietăți, pentru că oamenii nu vor avea posibilitatea să-și plătească impozitele, vor fi executați silit, iar cineva le va cumpăra casele pe nimic.

Câștigarea Primăriei de mine înseamnă căderea coaliției și a guvernului. De asta sunt disperați și miza e atât de mare, de asta tot sistemul s-a unit împotriva mea”, a afirmat Anca Alexandrescu, candidat independent, susținut de AUR, la Primăria Generală.

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