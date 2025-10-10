Politica· 1 min citire

PODCASTURILE REALITATEA - CEVA-N PLUS. DANIEL ZAMFIR FACE DEZVĂLUIRI ÎN EXCLUSIVITATE LA REALITATEA PLUS: „MI-A SPUS CĂ NU ȚIN MUNȚII. AM ÎNȚEPENIT!”

PODCASTURILE REALITATEA - CEVA-N PLUS. DANIEL ZAMFIR FACE DEZVĂLUIRI ÎN EXCLUSIVITATE LA REALITATEA PLUS: „MI-A SPUS CĂ NU ȚIN MUNȚII. AM ÎNȚEPENIT!”

PODCASTURILE REALITATEA - CEVA-N PLUS. DANIEL ZAMFIR FACE DEZVĂLUIRI ÎN EXCLUSIVITATE LA REALITATEA PLUS: „MI-A SPUS CĂ NU ȚIN MUNȚII. AM ÎNȚEPENIT!”

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 10 oct. 2025, 16:14

Daniel Zamfir face dezvăluiri în exclusivitate la podcasturile Realitatea PLUS.

Daniel Zamfir face dezvăluiri în exclusivitate la podcasturile Realitatea PLUS. Senatorul a relatat cum un proiect de infrastructură major a fost ratat pentru că un fost ministru de resort i-a spus că „nu rezistă munții.”

“ Îți dai seama, cel mai mare constructor din lume îți vine în România… și am zis să fac și eu ceva ca politician. Vorbesc cu domnul Șova, foarte încântat eu, și vine Șova și spune: stai domnule ca nu e chiar așa, că am studiat eu… am eu un studiu care spune că munții noștri nu țin! … Cum adică nu țin munții? …În fine, m-a refuzat! Vă dați seama, cum să ma duc eu la omul ăla să-i spun că nu țin munții? Că mi-a zis ministrul că nu țin munții, am înțepenit, nu știam ce să fac, mi-era o rușine!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.

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