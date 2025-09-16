SCANDAL ÎN ILFOV: CONSILIER USR AMENINȚAT CU MOARTEA DE NEPOATA PRIMARULUI, DUPĂ O POSTARE PE FACEBOOK
SCANDAL ÎN ILFOV: CONSILIER USR AMENINȚAT CU MOARTEA DE NEPOATA PRIMARULUI, DUPĂ O POSTARE PE FACEBOOK
Un consilier local din comuna Periș, județul Ilfov, spune că a primit amenințări grave după ce a semnalat pe Facebook un posibil conflict de interese.
Un consilier local din comuna Periș, județul Ilfov, spune că a primit amenințări grave după ce a semnalat pe Facebook un posibil conflict de interese. Cristian Leocan (USR) a depus plângere la Poliție, acuzând că nepoata primarului l-ar fi amenințat inclusiv cu moartea.
Totul a pornit după ce Leocan a atras atenția asupra unui proiect prin care fosta grădiniță din Brătulești urma să fie închiriată pe 5 ani, la un preț pornind de la 1,5 euro/mp. Solicitarea venea din partea firmei Școlarii Veseli, deținută de Adriana Neagu, chiar nepoata primarului Gheorghe Cristian.
După această postare, consilierul spune că a fost presat să șteargă mesajul: apeluri telefonice, mesaje WhatsApp, vizite la domiciliu și amenințări directe la adresa lui și a familiei. „Am primit inclusiv amenințări cu incendierea casei”, a declarat acesta.
USR a transmis, printr-un comunicat, că presiunile asupra lui Cristian Leocan sunt inacceptabile și că va sprijini demersurile pentru protejarea dreptului la exprimare și a interesului public.
Sursa: Newsinn
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