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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu: PSD este pregătit să deblocheze situația pensiilor magistraților
Sorin Grindeanu: PSD este pregătit să deblocheze situația pensiilor magistraților
Liderul social-democrat a criticat declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, catalogându-le drept „politice, populiste și iresponsabile”
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