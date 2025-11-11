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Sorin Grindeanu: PSD este pregătit să deblocheze situația pensiilor magistraților

Sorin Grindeanu: PSD este pregătit să deblocheze situația pensiilor magistraților

Sorin Grindeanu: PSD este pregătit să deblocheze situația pensiilor magistraților

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 11 nov. 2025, 10:52

Liderul social-democrat a criticat declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, catalogându-le drept „politice, populiste și iresponsabile”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că apreciază inițiativa președintelui Nicușor Dan de a convoca o consultare cu partidele din coaliție pe tema pensiilor magistraților, un subiect pe care Guvernul „nu a reușit să îl gestioneze corespunzător”.

Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat a criticat declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, catalogându-le drept „politice, populiste și iresponsabile”, însă a subliniat că populismul nu este sancționat penal în România. În opinia sa, reacția Consiliului Superior al Magistraturii la aceste afirmații este „exagerată”, întrucât orice om politic are dreptul la opinie.

Grindeanu a subliniat că obiectivul PSD rămâne adoptarea unei forme constituționale a legii pensiilor magistraților, pentru a nu pune în pericol fondurile europene din PNRR.

„Trebuie să depășim tensiunile și să demonstrăm maturitate politică. PSD este pregătit să deblocheze situația și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR”, a mai spus acesta.

Sursa: Realitatea Din PSD

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