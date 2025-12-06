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„Trăim mult mai bine decât anul viitor”. Mircea Dinescu, mesaj de o ironie usturătoare pentru președintele Nicușor Dan

„Trăim mult mai bine decât anul viitor”. Mircea Dinescu, mesaj de o ironie usturătoare pentru președintele Nicușor Dan

„Trăim mult mai bine decât anul viitor”. Mircea Dinescu, mesaj de o ironie usturătoare pentru președintele Nicușor Dan

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 6 dec. 2025, 15:53

Poetul Mircea Dinescu a avut o reacție rapidă și acidă după discursul ținut de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale.

Poetul Mircea Dinescu a avut o reacție rapidă și acidă după discursul ținut de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale. Maestrul a simțit nevoia să intervină peste optimismul afișat de șeful statului și a venit cu o „corectură” proprie, în stilul său caracteristic, care a devenit imediat virală.

Dinescu a postat pe rețelele de socializare un mesaj scurt, dar plin de înțelesuri amare, sugerând că, deși românii se plâng de situația actuală, viitorul ar putea fi și mai dificil din punct de vedere economic.

„Aș vrea să aduc o mică corecție acestei cugetări optimiste a Președintelui României: Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor”, a transmis Mircea Dinescu pe Facebook.

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