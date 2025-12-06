Advertising
Politica· 1 min citire
„Trăim mult mai bine decât anul viitor”. Mircea Dinescu, mesaj de o ironie usturătoare pentru președintele Nicușor Dan
„Trăim mult mai bine decât anul viitor”. Mircea Dinescu, mesaj de o ironie usturătoare pentru președintele Nicușor Dan
Poetul Mircea Dinescu a avut o reacție rapidă și acidă după discursul ținut de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale.
Citește și
- 18:46Ediție INCENDIARĂ de la ora 20.55. Crin Antonescu vine în platoul Culisele Statului Paralel
- 18:15Silviu Gurului (deputat AUR): „USR uită, de la mână până la gură, ce a promis profesorilor: de la „vă creștem salariile” la „vă scădem veniturile”
- 18:15Rareș Bogdan, în exclusivitate la Realitatea PLUS: „PNL trebuie să revină la valorile conservatoare. Susținerea pentru această platformă este uriașă”
- 15:28Ana Maria Păcuraru: Noul premier al Marii Britanii vine cu măsuri pentru populație în doar 48 de ore. „Diferența de reflex politic este greu de ignorat”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News