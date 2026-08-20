Social· 2 min citire

Femeie din Timiș atacată de soț, deși avea ordin de restricție. Fiica de 13 ani a intervenit să-și salveze mama

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat20 aug. 2026, 16:42
SursăRealitatea.Net

Un conflict domestic extrem s-a consumat în localitatea Bulgăruș, județul Timiș, unde o femeie a fost atacată cu cuțitul de soțul său, care a încălcat ordinul de protecție. În încercarea disperată de a-și salva mama, fiica lor de doar 13 ani a intervenit și l-a înjunghiat pe agresor. Ambele victime au avut nevoie de îngrijiri medicale, femeia fiind transportată de urgență la spital cu un elicopter SMURD.

O tentativă de omor a avut loc în localitatea Bulgăruș, județul Timiș, unde un bărbat de 41 de ani și-a atacat soția cu un cuțit, încălcând ordinul de protecție emis pe numele său. Scenele de o violență extremă s-au derulat sub ochii fiicei celor doi, în vârstă de doar 13 ani, care a intervenit salvator: fata a luat un alt cuțit și și-a înjunghiat tatăl pentru a opri agresiunea asupra mamei sale.

Mobilizarea echipajelor de salvare a fost imediată, starea gravă a femeii impunând intervenția de urgență a elicopterului SMURD pentru transportul rapid la spital. În paralel, și bărbatul agresor a primit îngrijiri medicale și a fost spitalizat sub pază.

Bărbatul avea ordin de protecție și nu purta brățară electronică

Bărbatul avea un ordin provizoriu emis la 30 iulie 2026, ulterior prelungit de instanță pentru intervalul 7 august 2026 – 7 iulie 2027.Deși ordinul de restricție era în vigoare, agresorul nu purta o brățară electronică de supraveghere. Cu doar câteva ore înainte de incident, polițiștii din Sânnicolau Mare o contactaseră pe femeie pentru a verifica respectarea măsurilor legale, aceasta confirmând că nu fusese abordată de soț.

Investigația se află în derulare, fiind deschis un dosar penal complex sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea încadrării juridice și luarea măsurilor preventive care se impun.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incalcarea ordin protectieordin protectiefemeie ordin protectie

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe