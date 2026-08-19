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Actualitate· 1 min citire
Parcarea "Sosiri" a Aeroportului Henri Coandă se închide pentru modernizare
Aeroportul Otopeni
Publicat19 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
Lucrările vor dura circa 5 luni.
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