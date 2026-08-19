Șase persoane, între care și un polițist, reținute în urma perchezițiilor în dosarul furturilor calificate

Șase persoane, între care și un polițist, au fost reținute în urma perchezițiilor care avut loc, marți, în județul Timiș, într-un dosar de furt calificat, cu un prejudiciu total de peste 900.000 de euro, urmând a fi dispuse măsurile legale în vederea recuperării acestuia.
Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Timișoara - Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele mai multor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de furt calificat prin violare de domiciliu, potrivit unei informări de presă a Poliției Timiș.
În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că mai multe persoane ar fi desfășurat activități de supraveghere și monitorizare a unor persoane, în vederea identificării unor momente favorabile pentru pătrunderea în locuințele acestora și sustragerea unor bunuri de valoare și a unor sume de bani.
Pentru săvârșirea faptelor, persoanele bănuite ar fi utilizat diferite dispozitive destinate perturbării sistemelor de alarmare și supraveghere video, precum și alte mijloace care le-ar fi facilitat pătrunderea în imobile. Totodată, pentru monitorizarea persoanelor vătămate, aceștia ar fi utilizat autoturisme pe care le schimbau periodic, în scopul evitării identificării.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri și sume de bani despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din săvârșirea infracțiunilor investigate.
În urma probatoriului administrat în cauză, față de cinci persoane, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru furt calificat, tentativă la furt calificat și tăinuire, în diverse forme de participație, în funcție de contribuția fiecăreia la activitatea infracțională. Totodată, a fost dispusă reținerea acestora pentru 24 de ore, persoanele în cauză fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.
De asemenea, în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș ar fi sprijinit comiterea acestor infracțiuni prin furnizarea unor informații nedestinate publicității. Față de acesta, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, pentru folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Toate cele șase persoane reținute urmează să fie prezentate, miercuri, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara, cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun.
În desfășurarea activităților investigative și de cercetare penală, polițiștii au beneficiat de sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Poliției Române.
AGERPRES