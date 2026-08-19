Șase persoane, între care și un polițist, reținute în urma perchezițiilor în dosarul furturilor calificate

Publicat 19 aug. 2026, 08:03 Sursă realitatea.net

Șase persoane, între care și un polițist, au fost reținute în urma perchezițiilor care avut loc, marți, în județul Timiș, într-un dosar de furt calificat, cu un prejudiciu total de peste 900.000 de euro, urmând a fi dispuse măsurile legale în vederea recuperării acestuia.

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